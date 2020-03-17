Реакция иммунитета на коронавирус напоминает механизм борьбы с гриппом - ученые

Ученые должны еще определить, почему в более тяжелых случаях заражения SARS-CoV-2 иммунная система человека реагирует слабее.

Ученые из Университета Мельбурна, что в Австралии, заявили, что им удалось исследовать реакцию иммунной системы на новый коронавирус SARS-CoV-2.

Результаты исследования австралийских ученых изложены в научном издании Nature Medicine, передает Громадське.

По словам ученых, эта реакция напоминает механизм борьбы с гриппом - и если это так, то может приблизить человечество к поиску лекарств от COVID-19.

В исследовании описывается наблюдение за иммунной системой 47-летней женщины с китайского Уханя, у которой наблюдались симптомы заражения SARS-CoV-2. Она добровольно согласилась на наблюдение ученых.

Болезнь у женщины прошла в легкой форме. За несколько дней до выздоровления австралийские исследователи заметили, что в ее организме начали вырабатываться четыре специфических вида иммунных клеток - такие же, как и в случае, если человек болеет гриппом. Через неделю женщину выписали из больницы.

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Ученые признают, что речь идет о легкой форме COVID-19. Впрочем, на их взгляд, исследования потенциально можно масштабировать, чтобы проверить иммунную реакцию на SARS-CoV-2 у большего количества людей. Это позволит "оценить новые способы вмешательства, которые могут минимизировать тяжесть (болезни - ред.) и/или указать на вероятные способы разработки вакцины".

В комментарии BBC соавтор исследования Кэтрин Кедзирска отметила, что следующая задача ученых - определить, почему в более тяжелых случаях заражения SARS-CoV-2 иммунная система человека реагирует слабее.

"Это ключ к пониманию того, чем отличались от других те, кто умер от вируса или болеют вирусом в особо тяжелой форме, и с помощью этого ключа мы бы могли понять, как их спасти", - отметила Кедзірска.

Напомним, ранее канадская фармацевтическая компания объявила о выпуске жизнеспособного кандидата на вакцину против вируса COVID-19, что является первым шагом к разработке вакцины против коронавируса, сообщается на сайте компании.

В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса. Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.