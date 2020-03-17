Франция ограничила продажу парацитамола, который панически раскупают

Продажа ряда препаратов ограничена как в аптеках, так и в интернете.

Франция ограничила продажу лекарств на основе парацитамола, поскольку люди из-за страха перед коронавирусом начали массово раскупать их.

Как пишет Reuters, французское агентство медицины ANSM объявила, что хоть парацетамол может облегчить боль и убрать лихорадку, вызванных коронавирусом, но гражданам не нужно делать большие запасы этого препарата. Также в своем заявлении ведомство пояснило, что ради сохранения доступности лекарств, аптеки теперь могут продавать одну коробку парацетамола (500 мг или один грамм) человеку без симптомов коронавируса и максимум две коробки пациентам, у которых наблюдаются симптомы.

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Также во Франции приостановили продажу в интернете лекарств на основе парацетамола, ибупрофена и аспирина. В ANSM объяснили, что в случае заражения лучше применять парацетамол, чем противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен. Ведь они могут замаскировать заражения, что может привести к ухудшению состояния пациента.