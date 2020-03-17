В Италии для борьбы с коронавирусом привлекут 10 тысяч студентов-медиков

Выпускники медицинских вузов будут отправлены на работу в клиники общей практики и в дома престарелых.

Власти Италии решили привлечь к работе 10 тысяч студентов-медиков, чтобы помочь медицинским службам справиться с пандемией коронавируса COVID-19.

В Италии от коронавируса умерли 2158 человек, а общее количество подтвержденных случаев возросло до 27 980. Италия стала крупнейшим очагом COVID-19 за пределами Китая, сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

Министр университетов и научных исследований Гаэтано Манфреди заявил, что правительство разрешит студентам последнего курса выйти на работу на 8-9 месяцев раньше срока и без сдачи выпускных экзаменов.

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Выпускники медицинских вузов будут отправлены на работу в клиники общей практики и в дома престарелых, заменив более опытных коллег, которых отправят на передовую в борьбе с rоронавирусом.

По его словам, в итальянские больницы будут отправлены около 10 тысяч студентов.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 17 марта зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, увеличив за сутки количество зараженных на 13 018 человек.