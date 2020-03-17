"Тоцилизумаб" против коронавируса: что известно об этом препарате и действительно ли он помогает

Препарата нет в официальных рекомендациях авторитетных источников, отмечают СМИ.

В СМИ появилась новость, что в Италии нашли эффективное лекарство от коронавируса COVID-19. Сообщается о положительном результате лечения четырех "тяжелых" пациентов с коронавирусной инфекцией препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab).

"Тоцилизумаб" – это препарат, а действующее вещество, торговое название препарата – "Актемра". И это лекарство совершенно не новое, как пишут некоторые источники, а на рынке уже более 15 лет, и производит его компания Hoffmann-La Rochе", – объяснил "Обозревателю" врач Виктор Литвиненко.

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Как известно, "Актемра" относится к группе иммунодепрессантов, применяемых в лечении ревматических заболеваний суставов. Согласно результатам исследований, данное вещество способно тормозить опосредованные сигналы некоторых рецепторов, блокируя провоспалительные цитокины.

Примечательно, что препарат нельзя применять на фоне активных инфекционных болезней, в сочетании с ингибиторами ФНОα, при подтвержденной гиперчувствительности к компонентам тоцилизумаба.

"Что касается положительного эффекта от применения "Актемра" (Tocilizumab) в случае коронавирусной инфекции – я считаю, что это больше индивидуальный случай. Не думаю, что в Китае упустили бы такую возможность испытать его и активно использовать в лечении, если бы он на самом деле был настолько эффективен. Особенно учитывая, что это лекарство не дорогостоящее и доступное", - подытожил эксперт.

Препарата нет в официальных рекомендациях авторитетных источников. К тому же, он имеет очень много побочных реакций и вообще лечение им переносится тяжело, поэтому бежать в аптеку и покупать "Тоцилизумаб" не стоит, пишет "Здоровье 24".

"Тоцилизумаб" в Украине зарегистрирован под торговым названием Актемра. Стоимость за ампулу 10 мл – примерно 200 гривень.