Транспортная блокада и домашний карантин: как мир живет в условиях пандемии (видео)
Европейские страны одна за другой вводят чрезвычайные меры на фоне коронавируса. Самой сложной ситуация остается в Италии. Несмотря на тотальную изоляцию почти 28 тысяч инфицированных и уже более двух тысяч умерших.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
ЕС сегодня перекрыл свои внешние границы, запрет на въезд иностранцев ввела Канада, а своим гражданам советует как можно скорее возвращаться домой. В мире на данный момент более 183 тысяч инфицированных коронавирусом, более семи тысяч человек умерли и почти 80 тысяч успешно выздоровели.
Певческий карантин – итальянцы подбадривают друг друга в условиях строгой изоляции. Ситуация с распространением коронавируса на данный момент самая сложная в мире.
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В Риме для лечения пациентов с тяжелыми осложнениями открыли новую больницу, а полиция проводит рейды по недобросовестным аптекам, которые перепродают медицинские маски на черном рынке. Такие заведения закрывают.
Привыкают к жизни в изоляции и испанцы. В стране почти десять тысяч больных. На улицах медицинские патрули контролируют количество людей и призывают к домашнему карантину.
На беспрецендентные меры пошла французская власть. В стране запрещено передвижение между городами и внутри городов. Из-за пандемии отменили второй тур местных выборов, отложили начало пенсионной реформы, бизнесу обещают налоговые льготы и разрешили отсрочить оплату коммуналки.
На карантин ушло все польское правительство после того, как у одного из министров обнаружили коронавирус. Большинство стран Европы закрыли границы и отныне запрет на въезд иностранцев ввели на внешних границах ЕС.
Закрылась и Канада. Об этом объявил тамошний премьер, который и сам уже неделю находится на изоляции после того, как у его жены диагностировали коронавирус.
В США, чтобы обезопасить от болезни, изолировали министра обороны и его первого заместителя, а Дональд Трамп призвал не собираться больше десяти в течение следующих двух недель.