Транспортная блокада и домашний карантин: как мир живет в условиях пандемии (видео)

Транспортная блокада и домашний карантин - беспрецедентные меры из-за коронавірусной пандемии вводят во Франции. Там отложили второй тур местных выборов и проведение пенсионной реформы. Самой сложной в мире ситуация остается в Италии - несмотря на очень серьезный карантин - в стране почти 28 тысяч инфицированных и более 2 тысяч умерших.

Европейские страны одна за другой вводят чрезвычайные меры на фоне коронавируса. Самой сложной ситуация остается в Италии. Несмотря на тотальную изоляцию почти 28 тысяч инфицированных и уже более двух тысяч умерших.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

ЕС сегодня перекрыл свои внешние границы, запрет на въезд иностранцев ввела Канада, а своим гражданам советует как можно скорее возвращаться домой. В мире на данный момент более 183 тысяч инфицированных коронавирусом, более семи тысяч человек умерли и почти 80 тысяч успешно выздоровели.

Певческий карантин – итальянцы подбадривают друг друга в условиях строгой изоляции. Ситуация с распространением коронавируса на данный момент самая сложная в мире.

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В Риме для лечения пациентов с тяжелыми осложнениями открыли новую больницу, а полиция проводит рейды по недобросовестным аптекам, которые перепродают медицинские маски на черном рынке. Такие заведения закрывают.

Привыкают к жизни в изоляции и испанцы. В стране почти десять тысяч больных. На улицах медицинские патрули контролируют количество людей и призывают к домашнему карантину.

На беспрецендентные меры пошла французская власть. В стране запрещено передвижение между городами и внутри городов. Из-за пандемии отменили второй тур местных выборов, отложили начало пенсионной реформы, бизнесу обещают налоговые льготы и разрешили отсрочить оплату коммуналки.

На карантин ушло все польское правительство после того, как у одного из министров обнаружили коронавирус. Большинство стран Европы закрыли границы и отныне запрет на въезд иностранцев ввели на внешних границах ЕС.

Закрылась и Канада. Об этом объявил тамошний премьер, который и сам уже неделю находится на изоляции после того, как у его жены диагностировали коронавирус.

В США, чтобы обезопасить от болезни, изолировали министра обороны и его первого заместителя, а Дональд Трамп призвал не собираться больше десяти в течение следующих двух недель.