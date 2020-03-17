Число заболевших коронавирусом в России перевалило за сотню
15:34, 17 марта 2020Зарубежные новости
455 0
В РФ подтверждены 114 случаев заражения коронавирусом.
REUTERS
Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели.
Об этом сообщила во вторник, 17 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".
По ее словам, 104 человека заразились за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 марта зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, увеличив за сутки количество зараженных на 13 018 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter