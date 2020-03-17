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Коронавирус добрался до Всемирной организации здравоохранения

15:28, 17 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление представителя организации Кристиана Линдмаера.

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По информации СМИ, это первые случаи заболевания в ВОЗ. Симптомы болезни проявились дома у сотрудников, после теста болезнь подтвердили.

Неизвестно, привлекали ли сотрудников к борьбе с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в мире зарегистрировано 182 406 случаев заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. Умерли более 7 100 человек.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - 4 случая, Киев - 2 и в Житомирской области - 1 (летальный).

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