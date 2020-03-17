Коронавирус добрался до Всемирной организации здравоохранения

Первые два случая инфицирования обнаружили внутри ВОЗ.

Двое сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заболели коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление представителя организации Кристиана Линдмаера.

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По информации СМИ, это первые случаи заболевания в ВОЗ. Симптомы болезни проявились дома у сотрудников, после теста болезнь подтвердили.

Неизвестно, привлекали ли сотрудников к борьбе с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в мире зарегистрировано 182 406 случаев заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. Умерли более 7 100 человек.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - 4 случая, Киев - 2 и в Житомирской области - 1 (летальный).