Ученые выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Ученые сделали вывод, что восприимчивость к COVID-19 зависит от группы крови.

Люди со II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются коронавирусом COVID-19.

К такому выводу пришли китайские ученые, сообщает Global Times со ссылкой на сайт медицинских исследований Medrxiv.

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Исследователи взяли образцы анализов 2 тыс. 173 пациентов трех больниц из Уханя и Шэньчжэня, у которых был подтвержден коронавирус, 206 образцов принадлежали скончавшимся от коронавируса людям.

Медики пришли к выводу, что у людей с II группой крови вероятность заражения коронавирусом на 20% выше, чем у людей с другими группами крови.

Таким образом, ученые сделали вывод, что восприимчивость к COVID-19 зависит от группы крови.

Ранее ученые заявили, что группа крови влияет на продолжительность жизни человека.