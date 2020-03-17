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В Европе до сих пор остается одна страна, где не обнаружили коронавирус

14:41, 17 марта 2020
Зарубежные новости
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Черногория / иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает черногорская государственная телерадиокомпания RTCG со ссылкой на национальный институт общественного здоровья, пишет "Европейская правда".

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Сообщается, что вчера были протестированы еще 10 человек, в целом в стране провели 98 тестов с момента вспышки эпидемии во всем мире.

"Все результаты, в том числе и вчерашние, были отрицательными", - сказал эпидемиолог Института общественного здоровья Игорь Галич.

Под медико-санитарным надзором в Черногории находятся 1068 человек.

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