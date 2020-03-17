Коронавирус уже проник во все страны Европы

Черногория до сегодня была единственной страной Европы, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Во всех европейских странах выявили коронавирус. Черногория оставалась последней страной, где не было заразившихся COVID-19.

Но во вторник, 17 марта, премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса, пишет Mina.

Речь идет о двух женщинах: одна - 1948 года рождения, вторая - 1973 года, обе они ранее находились в районах, пораженных эпидемией.

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Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине на сегодня насчитывается 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два летальных.