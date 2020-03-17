В Германии прогнозируют, что пандемия коронавируса может продлиться два года

Продолжительность пандемии будет сильно зависеть от того, когда появится вакцина от COVID-19.

Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний имени Робера Коха считает, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года.

Об этом заявил глава института Лотар Вилер, передает НВ со ссылкой на Die Welt.

"Пандемия может продлиться два года… Европа в настоящее время находится в центре пандемии", - казал Вилер.

Ученый не исключил, что странам в случае необходимости потребуется пролонгировать определенные ограничительные меры.

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Тем не менее, продолжительность пандемии будет сильно зависеть от того, когда появится вакцина от COVID-19.

Комментируя ситуацию в Германии, Вилер отметил, что каждая пятая инфекция будет протекать в тяжелой форме.

"Мы еще не знаем, как будет выглядеть уровень смертности в конце. Ясно, что пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями особенно подвержены риску", - заявил он.

Напомним, в отчете британской Национальной службы здравоохранения (NHS) прогнозируется, что эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона британцев.