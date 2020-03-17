В Испании коронавирус унес жизни 491 человека, более 10 тысяч инфицированных

По состоянию на вторник количество инфицированных составляет 11 тыс. 178 человек.

В Испании от коронавирусной инфекции умер 491 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Центра по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона.

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Так, в Испании по состоянию на вторник количество инфицированных составляет 11 тыс. 178 человек. Количество умерших от коронавируса выросло до 491 человека.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

По состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.

В Украине сейчас насчитывается 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 – с летальным исходом. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.