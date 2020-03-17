Bloomberg: Врачи в Европе повторяют ошибки, которые были сделаны в Ухане

Китайские врачи указали на ошибки европейских коллег, которых можно было бы избежать, оглядываясь на китайский опыт.

В то время, как в Европе ежедневные новые случаи заражения коронавирусом затмили китайские на пике пандемии, врачи в Ухане, где все началось, замечают повторение знакомых ошибок.

Ключевая из них - это неадекватная защита для медицинского персонала, что привело к высокому уровню заражения среди врачей и медсестер. Как пишет Bloomberg, в Ухане отсутствие понимания природы новой болезни и недостаток защитного оборудования в первые недели эпидемии в январе привели к тому, что тысячи медиков подхватили COVID-19, когда ухаживали за пациентами. По меньшей мере 46 из них умерли.

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"Наши европейские коллеги контактируют с болезнью каждый день. А защита примерно похожа на раннюю ситуацию в Ухане", - сказал профессор гастроэнтерологии клиники Peking Union Medical College Ву Дон.

Заражение медицинского персонала - кризис, надвигающийся на большинство западных стран, где бушует вирус. От Италии до США - страны сообщают о нехватке медицинских средств в больницах, таких как маски, во времена роста нагрузки на врачей и медсестер из-за увеличения пациентов. Высокая заразность вируса указывает на то, что он передается не только привычными способами. К примеру, его можно подхватить через глаза.

В Ухане отоларингологи заражались быстрее и чаще, чем их коллеги в тех же клиниках. Об этом сказал директор отдела интенсивной терапии Ду Бин.

"Я лично делаю вывод, что эти врачи очень тесно контактировали со своими пациентами и именно поэтому очень быстро заражались. Очень важно объяснить и научить врачей защищать себя", - сказал он.

Пандемия коронавируса уже охватила 170 тысяч людей по всему миру и убила 7 тысяч. В Китае наблюдается замедление, ведь во вторник было зарегистрировано лишь 21 новый случай заражения. В это же время, распространение инфекции набирает обороты в Европе и США. При этом особенно страдают такие страны, как Италия, где текущий уровень смертности вдвое превышает китайский.

В отличие от предыдущих пандемий вроде той, которую в 2003 году вызвал SARS, коронавирус вызывает мягкие симптомы. Иногда зараженные люди вообще чувствуют себя хорошо в первое время. Это означает, что они, сами того не зная, распространяют инфекцию. Врачи говорят, что проведение тестов нуклеиновой кислоты, которые выявляют генетические следы вируса в образцах пациентов, играют главную роль.

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"Тесты, тесты и еще раз тесты. Я понятия не имею, как еще можно проверить подозрительные случаи и как наложить карантин на тесные контакты", - сказал врач Ду Бин.

Проведение тестов стало барометром компетентности правительств и систем здравоохранения по всему миру. Правительство США столкнулось с недовольством людей из-за слишком медленного внедрения проверок. В это время, Индонезию и Индию критиковали за то, что они вообще их не проводят. Южная Корея, на территории которой зафиксировано наибольшее количество случаев заражения в Азии после Китая, смогла взять эпидемию под контроль, ежедневно проводя тысячи тестов.

Хотя больше всего рискуют заразиться люди, которым за 60, дети тоже болеют COVID-19. И некоторые случаи были смертельными, - предупреждают в ВОЗ. Взрослые в 2,7 раза более подвержены риску подхватить вирус, чем дети, о чем свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine в понедельник. Большинство зараженных детей тесно контактировали с подтвержденными пациентами или членами семьи.

По словам врача Ду Бина, у большинства больных детей наблюдались умеренные симптомы и почти все они пережили болезнь. Другое исследование в Journal of the American Medical Association сказано, что среди 9 младенцев, которые подхватили вирус, ни одному не понадобилась интенсивная терапия. А серьезных поражений не наблюдалось.