Польское правительство ушло на карантин из-за обнаруженного коронавируса у министра

Министр окружающей среды Польши заразился после контакта с другим чиновником.

Правительство Польши вынужденно ушло на карантин из-за выявления коронавируса у министра окружающей среды Михала Вося.

Как сообщило "Польское радио", из-за положительного теста на коронавирус у чиновника все министры, присутствовавшие на последнем заседании правительства, прошли в понедельник тестирование; результаты должны быть известны во вторник.

По словам представителя правительства Петра Мюллера, на последнем заседании правительства не присутствовал премьер-министр Матеуш Моравецкий, так как тогда шло заседание Совета национальной безопасности, созванное президентом Анджеем Дудой.

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"Министры работают в общепринятом карантинном режиме. Затем они будут выполнять рекомендации главного санитарного инспектора. Это никоим образом не влияет на функционирование Совета министров. Все обязанности выполняются, а решения принимаются, как и ранее", - подчеркнул представитель правительства.

Сам Михал Вось сообщил в понедельник вечером, что после того, как в воскресенье обнаружили коронавирус у работника Государственного лесоводства, с которым он контактировал, его поместили в карантин и провели обследование; тест дал положительный результат.

"Я чувствую себя хорошо. Спасибо медицинским работникам и выражаю солидарность со всеми больными", - сказал министр.

По состоянию на вторник в Польше подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли.