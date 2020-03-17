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Ночные вздрагивания могут предупреждать об опасности

17:09, 17 марта 2020
Зарубежные новости
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Если вздрагивания происходят очень редко и только ночью — то беспокоиться не о чем / фото pixabay.com

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал это чувство, пишет MedikForum.

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Примечательно, что судороги мышц во время сна могут возникать по разным причинам, в том числе и из-за серьезных болезней. В таком случае судороги являются симптомом опасного заболевания.

Если вздрагивания происходят очень редко и только ночью — то беспокоиться не о чем. Однако если судороги начинают беспокоить в состоянии бодрствования и проявляться несколько раз в месяц, то это повод для обращения к врачам и прохождения полного обследования.

О каких недугах могут предупреждать ночные вздрагивания:

  • нервные расстройства;
  • остеоартрит;
  • гипотиреоз;
  • почечная недостаточность;
  • диабет;
  • сердечно-сосудистая недостаточность.

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