Ночные вздрагивания могут предупреждать об опасности

Судороги мышц во время сна могут возникать по разным причинам, в том числе и из-за серьезных болезней.

Ночные вздрагивания давно считаются нормальным явлением.

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал это чувство, пишет MedikForum.

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Примечательно, что судороги мышц во время сна могут возникать по разным причинам, в том числе и из-за серьезных болезней. В таком случае судороги являются симптомом опасного заболевания.

Если вздрагивания происходят очень редко и только ночью — то беспокоиться не о чем. Однако если судороги начинают беспокоить в состоянии бодрствования и проявляться несколько раз в месяц, то это повод для обращения к врачам и прохождения полного обследования.

О каких недугах могут предупреждать ночные вздрагивания:

нервные расстройства;

остеоартрит;

гипотиреоз;

почечная недостаточность;

диабет;

сердечно-сосудистая недостаточность.

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