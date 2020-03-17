Ночные вздрагивания могут предупреждать об опасности
17:09, 17 марта 2020Зарубежные новости
396 0
Судороги мышц во время сна могут возникать по разным причинам, в том числе и из-за серьезных болезней.
Если вздрагивания происходят очень редко и только ночью — то беспокоиться не о чем / фото pixabay.com
Ночные вздрагивания давно считаются нормальным явлением.
Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал это чувство, пишет MedikForum.
Читайте такжеУченые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
Примечательно, что судороги мышц во время сна могут возникать по разным причинам, в том числе и из-за серьезных болезней. В таком случае судороги являются симптомом опасного заболевания.
Если вздрагивания происходят очень редко и только ночью — то беспокоиться не о чем. Однако если судороги начинают беспокоить в состоянии бодрствования и проявляться несколько раз в месяц, то это повод для обращения к врачам и прохождения полного обследования.
О каких недугах могут предупреждать ночные вздрагивания:
- нервные расстройства;
- остеоартрит;
- гипотиреоз;
- почечная недостаточность;
- диабет;
- сердечно-сосудистая недостаточность.
Ранее эксперт объяснил, когда лучше принимать душ — утром или вечером.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter