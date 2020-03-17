От коронавируса в мире умерли уже более 7 тысяч человек, инфицированных более 182 тысячи

За последние сутки количество зараженных COVID-19 выросло на более 13 тысяч.

В мире по состоянию на утро 17 марта зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, увеличив за сутки количество зараженных на 13 018 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Умерли от коронавируса 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.

Так, в Китае количество инфицированных на данный момент составляет 81 049 человек, умерших – 3 111. В Италии зафиксированы 27 980 случаев заражения коронавирусом, а число жертв достигло 2 158 человек.

В Иране уже инфицированы 14 991 человек, умерли – 853. В Испании заразились коронавирусом 9 942 человека, а количество жертв составляет 342 человека.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время насчитывается 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 – с летальным исходом. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.