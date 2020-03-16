В Италии от коронавируса погибло уже более двух тысяч человек

Общее количество зараженных COVID-19 почти достигло 28 тысяч человек.

В течение минувших суток в Италии снова существенно возросло количество погибших и больных коронавирусом.

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Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в данных, распространенных министерством здравоохранения Италии.

Данные подсчитаны по состоянию на 5 вечера по центральноевропейскому времени в сравнении с тем же временем воскресенья.

Общее количество больных синдром COVID-19 почти достигла 28 тысяч человек (27980). По сравнению с прошлым днем их количество возросло на 3233 людей, что близко к рекордным значениям.

2158 человек из числа больных – погибли, это на 349 больше, чем накануне.

Как сообщал УНИАН, в Италии от коронавируса умер архитектор, который построил олимпийский стадион в Барселоне.