В Италии от коронавируса погибло уже более двух тысяч человек
21:23, 16 марта 2020Зарубежные новости
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Общее количество зараженных COVID-19 почти достигло 28 тысяч человек.
REUTERS
В течение минувших суток в Италии снова существенно возросло количество погибших и больных коронавирусом.
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Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в данных, распространенных министерством здравоохранения Италии.
Данные подсчитаны по состоянию на 5 вечера по центральноевропейскому времени в сравнении с тем же временем воскресенья.
Общее количество больных синдром COVID-19 почти достигла 28 тысяч человек (27980). По сравнению с прошлым днем их количество возросло на 3233 людей, что близко к рекордным значениям.
2158 человек из числа больных – погибли, это на 349 больше, чем накануне.
Как сообщал УНИАН, в Италии от коронавируса умер архитектор, который построил олимпийский стадион в Барселоне.
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