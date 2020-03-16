В Гренландии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Правительство Гренландии уже выдало ряд рекомендаций для предотвращения распространения болезни.

Гренландия объявила о первом случае инфицирования новым коронавирусом.

Как сообщает The Straits times со ссылкой на информацию местного правительства, инфицированный пациент проживает в столице Нуук и его отправили на домашнюю изоляцию.

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"Начатао подготовка, чтобы справиться с новой ситуацией. Важно, чтобы сейчас, когда инфекция дошла до нашей страны, граждане придерживались наших рекомендаций ", – заявил премьер-министр Гренландии Ким Кельсен на пресс-конференции, сообщает газета "Сермисиак".

Правительство Гренландии уже выдало ряд рекомендаций для предотвращения распространению болезни. Настоятельно не рекомендуется выполнять рейсы в и из Гренландии, а также внутренние рейсы.

Запрещены мероприятия с количеством человек более 100. Гражданам, которые возвращаются из районов повышенного риска, рекомендуется самоизолироваться на две недели.

Гренландия закрыла свои границы для туристов, так же как и Дания, в состав которой входит остров.