В Испании за сутки выявили около тысячи инфицированных коронавирусом
15:47, 16 марта 2020Зарубежные новости
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Всего в Испании насчитывается более 9 тысяч зараженных коронавирусом COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Испании увеличилось за сутки почти на тысячу человек.
Об этом сообщает El Mundo.
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Отмечается, что всего на территории страны зафиксирован 9 191 случай коронавируса, 309 человек скончались вследствие инфицирования COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Испании из-за коронавируса на две недели введут режим чрезвычайной ситуации. Отмечалось, что Испания привлечет все свои ресурсы, в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.
Коронавирус COVID-19, в частности, диагностировали у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонии Гомес.
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