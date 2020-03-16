В Испании за сутки выявили около тысячи инфицированных коронавирусом

Всего в Испании насчитывается более 9 тысяч зараженных коронавирусом COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Испании увеличилось за сутки почти на тысячу человек.

Об этом сообщает El Mundo.

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Отмечается, что всего на территории страны зафиксирован 9 191 случай коронавируса, 309 человек скончались вследствие инфицирования COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Испании из-за коронавируса на две недели введут режим чрезвычайной ситуации. Отмечалось, что Испания привлечет все свои ресурсы, в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.

Коронавирус COVID-19, в частности, диагностировали у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонии Гомес.