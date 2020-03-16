В стране-соседке Украины число заразившихся коронавирусом возросло до 93

За сутки в России выявили еще 30 случае заражения.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93.

Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

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Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

По словам вице-премьера РФ, порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 16 марта в мире зарегистрировано 169 тыс. 387 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 6 тыс. 513 человек умерли.