В стране-соседке Украины число заразившихся коронавирусом возросло до 93
15:09, 16 марта 2020Зарубежные новости
569 0
За сутки в России выявили еще 30 случае заражения.
REUTERS
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93.
Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.
Читайте такжеВ Польше у двух украинцев подтвердили коронавирус
Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.
По словам вице-премьера РФ, порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 16 марта в мире зарегистрировано 169 тыс. 387 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 6 тыс. 513 человек умерли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter