В Польше у двух украинцев подтвердили коронавирус

Один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.

В Польше подтвердили коронавирусную инфекцию у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны.

За последние полсуток количество зараженных коронавирусом в Польше выросло еще на 25 человек, сообщает lb.ua со ссылкой на Wprost.pl.

По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевской, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.

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"Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - сообщила Кухажевская.

Также сообщается, что на польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. В частности, по данным Бещадского отдела пограничной службы РП на въезд в Украину на пункте пропуска "Корчева-Краковец" ожидает 400 фур, а из Украины в Польшу - 300 грузовых автомобилей.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщали, что шесть граждан Украины, которые находятся за рубежом, проходят лечение от коронавирусной инфекции.