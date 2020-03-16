Смертельный коронавирус из Китая: карта распространения заболевания в мире

Сервис показывает статистику по коронавирусу во всем мире.

Американский исследовательский центр системных наук и инженерии при университете имени Джона Хопкинса создал онлайн-карту распространения в мире китайского коронавируса COVID-19.

На ней отображается актуальная информация о количестве заболевших вирусной инфекцией из Китая по всему миру, а также числе жертв от нее. Разработчики, среди прочего, опираются на официальные данные Всемирной организации здравоохранения, а также мониторят данные из СМИ.

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Также ресурс позволяет сортировать статистику заболеваемости отдельно по регионам стран, так и по всему миру.

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире доступна по ссылке.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 16 марта зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Украине в понедельник, 16 марта, подтвердили еще два случая заболевания. Таким образом их общее число возросло до пяти.