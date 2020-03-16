Германия частично закрыла границу с пятью странами из-за коронавируса

Пересечение границы разрешено только для транспортировки товаров и выполнения работ.

С целью защиты от распространения коронавируса и вызванной им болезни COVID-19 с восьми часов утра понедельника, 16 марта, границы Германии с Данией, Францией, Люксембургом, Австрией и Швейцарией частично закрываются.

Закрытие границ вводится на неопределенное время, передает Deutsche Welle.

Как сообщил накануне вечером министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер пересечение границы отдельным лицам разрешен только из "важных причин".

Также не прекращается транспортировки товаров. Немцы, а также люди, имеющие разрешение на проживание в Германии и находятся в одной из этих стран, могут вернуться домой.

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Одновременно МИД Германии призвал граждан отказаться от путешествий за границу. "Если путешествие не является насущно необходимым, рекомендуем от него отказаться, поскольку не исключается введение суровых ограничений в международных авиа- и транспортных перевозках, карантинов и ограничений в общественной жизни во многих странах", - говорится в сообщении.

Риск не найти способ вернуться домой является очень высоким, предупреждают во внешнеполитическом ведомстве Германии.

В Германии с 16 марта закрыты школы и детские сады. По данным СМИ, только младшую школу посещают в стране 2,8 миллиона детей, учреждения дошкольного образования - 3,7 миллиона. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил о понимании из-за проводимых мероприятий. Он пояснил, что срочные меры принимаются для замедления распространения инфекции и возможность подготовки лечебных учреждений к резкому росту инфицированных человек.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 16 марта зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавірусною инфекцией COVID-19.