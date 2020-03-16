В ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе

Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут.

Многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти.

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Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, передает «РИА Новости». До этого, в пятницу, ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса, поскольку в ней сейчас регистрируется больше всего новых случаев заражения, помимо Китая.

«Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели», - сказал Язаревич.

У Италии не было возможности четко отследить эпидемиологическую связь из-за резкого роста числа заражений, добавил он. «Те, кто умер от COVID-19, были в среднем инфицированы две-три недели назад», - уточнил представитель ВОЗ.

Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Число заболевших в мире превысило 156 тыс. человек, более 5,8 тыс. умерли.