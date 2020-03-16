Переболеет до 70% человек: во Франции дали свой прогноз по эпидемии коронавируса

По мнению министра образования Франции, вирус исчезнет, когда у большинства людей появится иммунитет.

Пандемия коронавируса COVID-19 отступит, когда ним переболеет большая часть населения.

Об этом заявил французский министр образования Жан-Мишель Бланке, сообщает bfmtv.com.

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"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе", - считает он.

Чиновник сказал, что полностью сдержать эпидемию COVID-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.

Бланке призвал не паниковать, наблюдая за ростом числа инфицированных.

Франция - на частичном карантине: со вчерашнего дня закрыты кафе/рестораны, кинотеатры, все магазины, кроме продуктовых; работают аптеки, онлайн-торговля и службы доставки. Вскоре ограничат движение общественного транспорта.

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Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В мире сейчас зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами коронавируса стали уже 6 513 человек.