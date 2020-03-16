Коронавирус во Франции: число зараженных удваивается каждые три дня

Вспышка коронавируса COVID-19 вызывает очень большое беспокойство у Минздрава Франции.

Министр здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что ситуация с коронавирусом в стране "ухудшается очень быстро".

Об этом сообщает ТСН.

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"Количество случаев удваивается каждые три дня", - сказал глава французского Минздрава.

По словам Саломона, вспышка коронавируса вызывает "очень большое беспокойство", а ситуация "очень ухудшается". Он также выразил обеспокоенность возможной перегрузкой медицинских учреждений Франции.

Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), по состоянию на утро 16 марта во Франции насчитывается 5 437 инфицированных коронавирусом, 127 человек погибли.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В мире сейчас зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами коронавируса стали уже 6 513 человек.