Правительство Британии прогнозирует, что эпидемия коронавируса продлится до 2021 года - СМИ

Руководители британской системы здравоохранения готовятся к тому, что за это время 80% британцев заразятся коронавирусом.

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения (NHS), передает Европейская правда.

"Это первый документ, в котором когда руководители здравоохранения, занимающиеся этим вирусом, признали, что ожидают его распространения еще 12 месяцев, что приведет к огромной дополнительной нагрузке на и без того перегруженную NHS", - говорится в статье.

Документ свидетельствует о том, что руководители здравоохранения готовятся к тому, что за это время 80% британцев заразятся коронавирусом.

Профессор Крис Уитти, главный медицинский советник правительства, ранее описал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше этого. Тем не менее, отчет проясняет, что четырех из пяти граждан "ожидает" заражение вирусом.

"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в документе.

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В документе также сообщается, что приблизительно 500 000 из 5 миллионов человек, которые считаются жизненно важными, поскольку они работают "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии. В эти 5 миллионов входят 1 миллион сотрудников NHS и 1,5 миллиона человек в сфере социальной помощи.

Документ также указывает, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением".

Отныне только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

Службы тестирования находятся в таком напряжении, что даже сотрудники NHS не будут подвергнуты проверке, несмотря на их ключевую роль и риск передачи вируса пациентам.

Документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях и одобрен как достоверный доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой в Британии. Он был передан руководителям больниц и старшим врачам в Национальной службе здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 16 марта зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.