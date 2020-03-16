Работает в 10 раз быстрее: в США создали новый тест на коронавирус

Тест доступен не только в США, но и в Европе и странах, принимающих маркировку СЕ для медицинских устройств.

В Соединенных Штатах Америки разработали новый тест на коронавирус, который работает в 10 раз быстрее существующих.

Об этом заявил глава диагностического подразделения Roche Holding AG, который разработал тест, Томас Шинекер, сообщает Bloomberg.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже одобрило новый тест. Это ускорит выявление инфицированных, что поможет уменьшить распространение Covid-19.

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Отмечается, что система 8800 способна протестировать до 4128 пациентов в день, а версия 6800 — до 1440 пациентов.

Тест доступен не только в США, но и в Европе и странах, принимающих маркировку СЕ для медицинских устройств.

Напомним, с 13 марта из-за коронавируса США приостановили на месяц транспортное сообщение с Европой, но тогда запрет не касался Великобритании.

Также 13 марта, американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.