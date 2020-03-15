Ибупрофен при коронавирусе принимать нельзя - Минздрав Франции

Нестероидные противовоспалительные средства могут привести к тяжелым осложнениям даже у молодых людей.

Прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств может усугубить заболевание коронавирусом.

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Об этом сообщил у себя в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран. "COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", - отметил Веран, передает 112.ua.

По информации газеты Le Monde, прием нестероидных противовоспалительных средств может привести к тяжелым осложнениям даже у молодых людей.

Издание The Guardian со ссылкой на медиков сообщает, что противовоспалительные препараты представляют риск для людей с инфекционными заболеваниями, поскольку они имеют тенденцию уменьшать реакцию иммунной системы организма.

По состоянию на утро 15 марта, во Франции заболели 4 481 человек,выздоровели – 12, умерли - 91.