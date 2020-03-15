В Иране число зараженных коронавирусом достигло почти 14 тысяч человек

Общее количество умерших от COVID-19 составляет 724 человека.

Число заразившихся коронавирусом в Иране, достигло 13 тыс. 983 лица, 724 человека скончались, 4 тысячи 790 человек выздоровели.

Об этом представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает агентство ИРНА.

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«За последние сутки выявлено 1 тысячу 209 новых случаев заражения коронавирусом, и число заразившихся коронавирусом в Иране, достигло 13 тысяч 983 человек», - сказал чиновник.

По словам Джаханпура, зафиксированы 4 тысячи 790 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее количество жертв возросло до 724 человек», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками. За пределами КНР случаи заражения были обнаружены в 120 странах, включая Иран.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один человек умер. В стране объявлен общенациональный карантин.

По состоянию на утро 15 марта в мире было зафиксировано 156 тыс. 399 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что на 10 тысяч больше, чем за предыдущие сутки. Больше всего от вируса пострадали Китай, Италия и Иран.