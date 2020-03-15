В ВОЗ назвали причину высокой смертности от коронавируса в Италии

От коронавируса в Италии умерло 1 441 человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила высокое число смертей в Италии от коронавируса тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать.

Читайте такжеВ Италии за сутки умерли 175 инфицированных коронавирусом

Об этом она рассказала в интервью изданию РБК. Комментируя ситуацию со вспышкой коронавируса нового типа в Италии, где, по последним данным, умерло более 1,4 тыс. человек, Мелита Вуйчич отметила, что в данном аспекте важно понимать, когда именно произошло заражение.

"Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это произошло, непонятно, в данный момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Кроме того, высокая смертность отмечается у пожилых людей, также объясняет указанное число смертей в Италии", - заявила Вуйнович.

Представитель ВОЗ заявила, что пока невозможно говорить о достижении пика распространения коронавируса в Италии. "Об этом пока невозможно говорить, нет достаточных данных", - отметила Вуйнович.

По последним данным, в Италии зафиксировано 21 157 случаев заражения коронавирусом, из них 1 966 человек вылечились и 1 441 умерло.