Коронавирус подобрался к правительству Испании: COVID-19 обнаружили у жены премьера
11:21, 15 марта 2020Зарубежные новости
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Премьер с женой находятся в резиденции и выполняют все рекомендованные врачами меры профилактики.
Иллюстрация REUTERS
В Испании коронавирус COVID-19 обнаружили у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонии Гомес.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Europa Press.
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Отмечается, что анализы на коронавирус накануне взяли у всех близких к премьеру людей. Положительный результат на коронавирус оказался у Бегонии Гомес.
Известно, что симптомов недуга у самого премьера нет. Сейчас и премьер, и его жена находятся в резиденции и выполняют все рекомендованные врачами меры профилактики. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как сообщал УНИАН, в Испании из-за коронавируса на две недели введут режим чрезвычайной ситуации. Отмечалось, что Испания привлечет все свои ресурсы, в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.
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