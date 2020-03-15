За сутки в мире зафиксировано 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

5833 человека стали жертвами болезни.

По состоянию на утро 15 марта в мире зафиксировано 156 399 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 – более чем на 10 тысяч больше, чем по информации за утро 14 марта.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса. По имеющейся у сервиса информации, 73 968 человек выздоровели, а 5833 – стали жертвами болезни.

Больше всего от вируса пострадали Китай (80 995 случаев), Италия (21 157 случаев), и Иран (12 729). В Италии за сутки зафиксировано более 3 тысяч новых случаев заболевания.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть. Введен общенациональный карантин.