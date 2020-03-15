В Италии за сутки умерли 175 инфицированных коронавирусом

До этого в стране за день умерли 250 человек.

В Италии число умерших в результате заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 175 человек.

Читайте такжеВ мире уже 145 369 инфицированных коронавирусом, в Италии вспышка болезни не утихаетЭто меньше, чем в предыдущий день, когда количество жертв составило 250 человек, сообщает DW со ссылкой на службу гражданской защиты Италии.

В то же время увеличилось количество зафиксированных новых случаев заражения: 3497 за последние сутки по сравнению с 2547 днем ранее.

Таким образом, общее количество смертей от нового коронавируса возросло в Италии до 1441. Накануне служба сообщила о 1266 погибших.

В Италии подтверждено уже 21157 случаев заражения новым коронавирусом. Количество инфицированных пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, возросло на 14 процентов и составляет 1518 человек.

В службе гражданской защиты также отметили, что в 1966 пациентов уже выздоровели от болезни, накануне этот показатель составлял 1439.