В одной из стран COVID-19 заболел украинский дипломат - Кулеба

Зарубежные дипломатические представительства Украины до 20 марта переходят на дистанционный режим работы с гражданами.

В одной из стран COVID-19 заболел украинский дипломат.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Кулеба, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру», - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, в МИД сообщили, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, в пятницу 20 марта включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленное обработки запросов граждан.

Речь идет о временных защитных мерах в связи с распространением в мире нового коронавируса для сотрудников дипломатической службы и перевода учреждений в онлайн и дистанционную форму работы.

Горячая линия МИД для Украинской за рубежом будет работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы посредством сообщений на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях.