Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса

Полеты из РФ также не будут осуществлять в Норвегию и Швейцарию, которые не являются членами Евросоюза.

Россия с полуночи 16 марта временно ограничивает пассажирские перевозки в страны Европы.

Как сообщает "Настоящее время", такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В частности, будут ограничены рейсы во все страны Евросоюза, а также авиасообщение с Норвегией и Швейцарией - обе страны не входят в ЕС.

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Исключение сделают только для регулярных рейсов маршрута Москва – столица ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта "Шереметьево", а также для чартерных рейсов, при условии что в эти страны будут лететь "граждане этих стран и граждане иных стран", а в РФ назад будут лететь только граждане России. Такими чартерными рейсами власти России и стран ЕС намерены вывозить своих граждан из зон, где введен карантин по коронавирусу.

Как сообщал УНИАН, Украина полностью закроет авиасообщение с 17 февраля. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.