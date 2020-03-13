250 умерших за сутки: в Италии резко повысился уровень смертности от коронавируса

Общее число инфицированных в стране достигло почти 15 тысяч человек.

Число умерших от коронавируса в Италии за последние сутки составило 250 человек. Всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Читайте такжеИтальянские супруги прожили 60 лет вместе и умерли в один день из-за коронавируса

Об этом заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 14 955 человек.

Ранее сообщалось о 1016 жертвах и 12 839 заразившихся.

Таким образом уровень смертности в Италии повысился до 7,2%. Вчера было 6,7%, позавчера 6,6%, 3 дня назад 6,2%, 4 дня назад 5,0%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 343 случая инфицирования новым типом коронавируса.