250 умерших за сутки: в Италии резко повысился уровень смертности от коронавируса
19:57, 13 марта 2020Зарубежные новости
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Общее число инфицированных в стране достигло почти 15 тысяч человек.
REUTERS
Число умерших от коронавируса в Италии за последние сутки составило 250 человек. Всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
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Об этом заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 14 955 человек.
Ранее сообщалось о 1016 жертвах и 12 839 заразившихся.
Таким образом уровень смертности в Италии повысился до 7,2%. Вчера было 6,7%, позавчера 6,6%, 3 дня назад 6,2%, 4 дня назад 5,0%.
инфографика: УНИАН
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 343 случая инфицирования новым типом коронавируса.
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