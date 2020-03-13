В Израиле разработали метод диагностики коронавируса за 30 секунд

Помимо мгновенной диагностики, программа обладает высокой точностью результата и позволяет отслеживать, как протекает заболевание.

Компания RADLogics заявила о разработке автоматизированной программы выявления смертельного коронавируса COVID-19 на основе анализа компьютерной томографии.

Об этом сообщает It Business Week Israel.

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Помимо мгновенной диагностики, она обладает высокой точностью результата и позволяет отслеживать, как протекает заболевание.

«Используя для анализа снимков алгоритмы глубинного обучения, RADLogics достиг 98,2% чувствительности (вероятность правильной диагностики больных пациентов) и 92,2% специфичности (вероятность правильной диагностики здоровых пациентов)», - говорится в заявлении компании.

Исследования проводились на основе данных о 157 пациентах из Китая и США. Для анализа 400 снимков компьютерной томографии платформе понадобилось 30 секунд.

Для пациентов с коронавирусом система выводит количественные показатели снижения прозрачности легочной ткани, а также визуализирует большие помутнения на «тепловой карте» легки.

Как подчеркивают RADLogics, разработанный в сжатые сроки алгоритм способен применяться как для диагностики коронавируса, так и для количественного анализа и мониторинга динамики заболевания.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 343 случая инфицирования новым типом коронавируса.