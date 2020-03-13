В Бразилии изолировали круизный лайнер с 609 людьми из-за коронавируса (фото)

Лайнер с флагом Багамских островов прибыл из Сальвадора.

Круизный лайнер Silver Shadow с 609 людьми на борту изолировали в порту Бразилии после того, как у пассажира выявили симптомы коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеБолгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

78-летний мужчина с лихорадкой, кашлем и проблемами дыхания после высадки был доставлен в частную клинику.

Другие 318 пассажиров и 291 член экипажа находиться на судне в изоляции. Местные власти также запретили вывоз мусора с лайнера в рамках профилактических мероприятий и в качестве дополнительного контроля.

Лайнер с флагом Багамских островов прибыл из Сальвадора.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.