цей матеріал доступний українською

У президента Бразилии обнаружили коронавирус – СМИ

16:21, 13 марта 2020
Зарубежные новости
521 0
Жаир Болсонару / REUTERS

Об этом сообщает местная газета O Dia.

Читайте такжеБолгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Отмечается, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена – председателя секретариата по вопросам коммуникации при Администрации президента – дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.

Согласно информации издания, первые результаты были положительными. Официально пока это не подтверждают.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter