У президента Бразилии обнаружили коронавирус – СМИ

Официально информацию пока не подтверждают.

Результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными.

Об этом сообщает местная газета O Dia.

Читайте такжеБолгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Отмечается, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена – председателя секретариата по вопросам коммуникации при Администрации президента – дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.

Согласно информации издания, первые результаты были положительными. Официально пока это не подтверждают.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.