У президента Бразилии обнаружили коронавирус – СМИ
Результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными.
Об этом сообщает местная газета O Dia.
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Отмечается, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена – председателя секретариата по вопросам коммуникации при Администрации президента – дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.
Согласно информации издания, первые результаты были положительными. Официально пока это не подтверждают.
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