CNN: Как отличить грипп, аллергию и коронавирус, если симптомы похожи?

Однако, если пациент страдает даже не от коронавируса, это еще не значит, что болезнь не серьезная.

Коронавирус заразил более 100 тысяч людей по всему миру. На фоне всех новостей об отмене событий, авиарейсов и мерах безопасности (мойте руки!) не кажется странным, что люди могут чувствовать себя встревоженно каждый раз, когда у них чешется в горле или начинается кашель.

Хоть коронавирус требует действительно серьезного отношения, шансы каждого отдельного человека подхватить его до сих пор низкие. Но если кого-то интересует, может ли заложенный нос оказаться проявлением худшего сценария, профессор медицины и инфекционных заболеваний доктор Грег Поланд объяснил CNN, в чем разница между типичными симптомами аллергии, простуды, гриппа и коронавирус.

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Пекут глаза? Течет из носа? Вероятнее всего, у вас аллергия или обычная простуда.

«Проблема сезонных аллергий в том, что они поражают нос и глаза. Они, как правило, назальные, а все симптомы сосредоточены в голове. Хотя может появиться еще сыпь», - сказал Поланд.

Симптомы коронавируса и гриппа более системные. Это означает, что они влияют на все тело.

«Грипп и новый коронавирус влияют на другие системы и на нижние дыхательные пути. Вероятно, из носа течь не будет. Но может появиться боль в горле, кашель, температура или одышка. Поэтому это немножко другая клиническая диагностика», - сказал эксперт.

Он советует внимательно отнестись к температуре. Ведь при аллергиях она обычно не поднимается. Также они не приводят к одышке за исключением случаев, если больной страдает от других проблем, таких как астма.

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Симптомы аллергии часто появляются и обычно слабые. Поланд объясняет, что если одни и те же симптомы появляются приблизительно в одно и то же время из года в год, вероятно, это из-за сезонной аллергии. В таком случае лекарства, которые продаются без рецепта, и обычные меры безопасности помогут чувствовать себя лучше.

Симптомы коронавируса и гриппа могут вывести больного из строя.

«Если у вас действительно коронавирус или грипп, вы будете чувствовать себя настолько уставшими, все будет так болеть, что встать с кровати будет трудно. Все заметят изменения. Аллергия может вызвать ощущения усталости, но серьезной боли в мышцах не будет», - пояснил врач.

Простуда и мягкие симптомы гриппа обычно проходят сами собой. При условии качественного отдыха и надлежащего ухода больной начинает чувствовать себя лучше через несколько дней. Симптомы коронавируса или острого гриппа могут ухудшаться со временем. И это точный знак, что пора обратиться за помощью.

«Подозревать коронавирус точно стоит в том случае, если становится трудно дышать. У людей бывает начинается воспаление легких из-за гриппа. Это проявляется так же. Но во всяком случае нужен медицинский осмотр», - сказал Поланд.

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Ранние симптомы аллергии, простуды, гриппа и коронавируса могут быть похожими. А в некоторых случаях симптомы коронавируса и гриппа могут быть достаточно мягкими, что люди не придают этому большого значения. В таком случае нужно обратить внимание на то, как долго симптомы сохраняются, особенно если вы в группе риска.

«Мы переживаем за старших людей, больных на астму или другие болезни легких, людей с сердечными болезнями или диабетом, а также беременных женщин», - добавил Поланд.

Случаи заражения коронавирусом обычно происходят на фоне определенного контекста. По словам Поланда, каждый врач должен расспросить о последних событиях в жизни каждого, кто боится, что подхватил опасный новый вирус. В частности, врач поинтересуется, путешествовал ли больной в последнее время, и если да, то куда. Бывал ли кто-то из родных, друзей или коллег в других странах в последнее время. Приходил ли к больному домой кто-то, кто происходит из мест, охваченных эпидемией. Был ли больной на круизном лайнере в последнее время и живет ли он вблизи мест вспышки коронавируса.

«Это словно детективная работа. Нужно собрать и сложить вместе куски данных. Если кто-то, кто не выезжал из Канзаса, думает, что у него коронавирус, я скажу ему принять Tylenol, пить побольше жидкости и отдыхать», - пояснил Поланд.

Это может прозвучать жестко, но сейчас доступность тестов и лечения не позволяет реагировать на каждое размытое подозрение.

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«Если вы встревожены, обратитесь к своему терапевту. Опишите свои симптомы, и он примет решение. Нельзя тестировать каждого, а особенно по несколько раз», - пояснил врач.

Это также возможность проявить определенное критическое мышление, прежде чем идти в больницу по диагноз. По словам Поланда, стоит делать следующий шаг, только если подозрения будут расти.

Однако, если это даже не коронавирус, это еще не значит, что болезнь несерьезная.

«В последние несколько месяцев 30 миллионов американцев были заражены вирусом. Около 300-500 тысяч из них были в таком тяжелом состоянии, что их положили в больницу. Около 30 тысяч заболевших скончались. Это был вирус гриппа. Мы настолько культурно нечувствительны к «просто гриппу», не относимся к нему серьезно, несмотря на страшные цифры. Для контраста, коронавирус убил около 3300 человек за то же время», - сказал врач.

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Он признает, что новый коронавирус отличается относительно высоким уровнем смертности. Но чем больше людей уже заражены, тем более вероятно, что инфекция распространится еще больше. Это означает, что, несмотря на статистическую разницу в уровне смертности, грипп – большая проблема для обычных людей.

«Если уже заражены 30 миллионов человек, то заразить еще 10 миллионов будет легче», - пояснил Поланд.