Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
14:46, 13 марта 2020Зарубежные новости
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Его действие продлится до 13 апреля.
До 13 апреля в Болгарии - чрезвычайное положение / фото flickr.com/klearchos
Болгарский парламент проголосовал за введение по всей стране чрезвычайного положения, которое продлится до 13 апреля.
Как сообщает агентство BGNES, решение принято в присутствии премьера страны Бойко Борисова и большинства министров, которые прибыли в парламент рано утром.
По словам премьера, такое решение было принято прежде всего для "недисциплинированных людей".
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"Нет причин для паники. Мы гарантируем, что права болгарских граждан будут соблюдаться в период чрезвычайного положения", - пообещала председатель парламентской группы GERB Даниэла Дариткова.
11 марта стало известно о первой смерти от коронавируса в Болгарии - скончалась 66-летняя женщина.
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