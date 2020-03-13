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Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

14:46, 13 марта 2020
Зарубежные новости
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До 13 апреля в Болгарии - чрезвычайное положение / фото flickr.com/klearchos

Как сообщает агентство BGNES, решение принято в присутствии премьера страны Бойко Борисова и большинства министров, которые прибыли в парламент рано утром.

По словам премьера, такое решение было принято прежде всего для "недисциплинированных людей". 

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"Нет причин для паники. Мы гарантируем, что права болгарских граждан будут соблюдаться в период чрезвычайного положения", - пообещала председатель парламентской группы GERB Даниэла Дариткова.

11 марта стало известно о первой смерти от коронавируса в Болгарии - скончалась 66-летняя женщина.

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