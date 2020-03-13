В Испании пошли на радикальные меры по борьбе с одной из крупнейших вспышек COVID-19 в Европе

По состоянию на 13 марта в Испании зарегистрировали уже 3 864 больных.

Власти Испании полностью изолируют 70 тысяч жителей четырех муниципалитетов в Каталонии в рамках мероприятий по борьбе распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на испанские СМИ.

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Испания является второй в Европе по количеству больных опасным вирусом. По состоянию на 13 марта в этой стране зарегистрировали уже 3 864 больных.

Жители не смогут покидать территорию муниципалитетов в течение двух недель, чтобы остановить вспышку COVID-19.

Отмечается, что только в одном городке – Игуалади – было выявлено 58 случаев инфицирования. Всего в Каталонии таких 319.

Гостям городков дали три часа, чтобы покинуть карантинную зону.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.