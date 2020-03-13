В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

Анализ показал, что у многих больных была новая форма вируса, в геноме которого по сравнению с более ранними версиями не было одного фрагмента.

Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

По сравнению с первыми образцами, из него исчез фрагмент длиной в 382 "буквы"-нуклеотида. Об этом говорится в материале, опубликованном на bioRxiv.

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Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.

"До настоящего времени ученые считали геном SARS-CoV-2 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение – почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма SARS-CoV-2", – пишут ученые.

Как предполагают сингапурские исследователи, фрагмент в геноме коронавируса исчез ориентировочно в начале февраля этого года. Это поменяло характер работы белка N и сделало новый подвид коронавируса менее активным на первых фазах заражения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрированы 128 тыс. 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тыс. 720 человек умерли.