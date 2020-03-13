Итальянские супруги прожили 60 лет вместе и умерли в один день из-за коронавируса

Они ушли из жизни с разницей в два часа.

В Италии супруги, которые прожили 60 лет, умерли от коронавируса в один день.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail.

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82-летняя Севере Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара жили в городе Альбино, что в северной провинции Бергамо. Неделю подряд они имели высокую температуру, но оставались дома. Позже их отправили в больницу, где впоследствии они умерли. Женщина умерла на два часа раньше своего мужа.

Сын Лука не смог увидеть родителей из-за карантина. Ему не удалось попрощаться со своими родными. Сейчас его тоже поместили в карантин с женой и двумя детьми.

Напомним, в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавірусної инфекции, за неделю от Covid-19 выздоровел 101-летний пенсионер.