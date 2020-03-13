Коронавирус: в Южной Корее впервые количество выздоровевших превысило количество новых случаев заражения

На сегодняшний день в Южной Корее зарегистрировано 7 тыс. 979 случаев инфицирования коронавирусом, из них 70 - летальные.

В Южной Корее впервые количество лиц, выздоровевших от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, превысило количество зафиксированных за день новых случаев инфицирования.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

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В частности, корейский Центр по контролю и профилактике заболеваний сегодня зафиксировал 110 новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки, 12 марта, таких случаев было зафиксировано 114.

В то же время сегодня 177 человек выписали из больницы, где они были изолированы для лечения.

Сейчас в целом в Южной Корее количество инфицированных насчитывает 7 тыс. 979 человек, количество умерших возросло до 70.

Издание отмечает, что последние данные свидетельствуют о тенденции к снижению фиксирования новых случаев инфицирования.

Первый случай инфицирования в Южной Корее был подтвержден 20 января.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодняшний день, 13 марта, зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.