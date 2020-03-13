Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Ограничения в стране будут действовать до 1 мая.

В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение.

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Чрезвычайное положение будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения, сообщает Delfi.

Изменение касается школ, культурной жизни и судоходства. Под запретом также публичные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, ранее Чехия объявила чрезвычайную ситуацию. Там запретили мероприятия с участием более 10 человек. При этом в стране не запрещены собрания конституционных органов, органов государственной власти, судов и других публичных лиц, проводимых в соответствии с законом.