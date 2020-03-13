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Назван срок окончания пандемии коронавируса

09:02, 13 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Но это произойдет в случае, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает The Straits Times.

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По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, ведь число новых регистрируемых случаев упало. 

Кроме того, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, считают специалисты.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

По последним данным, в Украине подтверждены три случая заболевания коронавирусом.

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