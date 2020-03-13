Первые случаи заражения коронавирусом были еще в ноябре - СМИ

По данным китайских СМИ, возможно, первым заразившимся стал 55-летний житель провинции Хубей, у которого коронавирус диагностировали 17 ноября прошлого года.

Первый случай заражения новым типом коронавируса в Китае был зарегистрирован еще 17 ноября.

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Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, вероятным первым заболевшим стал 55-летний житель провинции Хубей. Однако китайские врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием лишь в конце декабря.

Согласно данным издания, с 17 ноября каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев. К 15 декабря общее число инфицированных составило 27, а к 20 декабря общее количество подтвержденных случаев достигло 60.

Напомним, что по официальным данным коронавирус впервые зафиксировали в Китае в конце декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.