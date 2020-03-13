В мире коронавирусом заболели свыше 128 тысяч человек, из них 68 тысяч выздоровели

В Украине подтверждено три случая заболевания на коронавирус.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 343 случая инфицирования новым типом коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные карт с сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.

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Жертвами COVID-2019 стали 4 720 человек, вылечившихся - 68 324.

Крупнейшими очагами распространения нового вируса являются Китай (81 тысяча зараженных), Италия (12,4 тысячи зараженных), Иран (10 тысяч зараженных), Южная Корея (7,8 тысячи зараженных), Франция, Испания и Германия (примерно по две тысячи зараженных) и США (987 зараженных).

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

По последним данным, в Украине подтверждено три случая заболевания на коронавирус.